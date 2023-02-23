В Тюменской области найдены самые дешевые квартиры

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Площадь квартиры составляет 44 квадратных метра. В объявлении отмечено, что квартира очень теплая находится в кирпичном доме обшитом сайдингом на втором этаже.
«Район перспективный сочетает в себе городскую и загородную жизнь. Есть все необходимое -школа, детский сад, клуб, магазины, детская площадка. Недалеко есть очень красивый лес, два озера. В шаговой доступности автобусная остановка и железнодорожная станция», — указано в описании недвижимости.
За такую цену выставлена на продажу трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в селе Рассвет Исетского района. Указано, что у дома имеется земельный участок площадью 25 соток.
«Дом оштукатурен снаружи и внутри. Требует ремонта. Газовый стояк подведен к дому. На участке имеется баня В шаговой доступности автобусная остановка, почта, д/сад. школа, медпункт, магазины», — отмечено в объявлении.
За 700 тысяч рублей продают квартиру-студию площадью 18 квадратных метров в селе Нижняя Тавда. Указано, что в квартире сделан косметический ремонт, установлены пластиковые окна, сделан ремонт в санузле, имеется водонагреватель на 80 литров.
В шаговой доступности находятся аптека и магазин промышленных и продуктовых товаров, остановка общественного транспорта.
«В селе имеется вся инфраструктура: автовокзал, больница, школа, несколько детских садов, спортивный стадион, церковь, животноводческие комплексы, молокозавод и проч. Нижняя Тавда — привлекательное место с развитой инфраструктурой и самыми низкими в Тюменской области коммунальными платежами», — указано в опубликованном объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка выставлено на продажу родовое поместье. Стоимость особняка составляет 100 миллионов рублей.