В Тюменской области найдены самые дешевые квартиры

В Тюменской области продают квартиры за 600 тысяч рублей

В Тюмени обнаружили самые дешевые квартиры, выставленные на продажу. Стоимость самой недорогой недвижимости составляет 600 тысяч рублей. Правда, расположена она не в Тюмени, а в Нижнетавдинском районе.

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