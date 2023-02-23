В Тюменской области ищут работу для продавцов, парикмахеров и других переселенцев

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В настоящий момент около 150 безработных находятся в поиске подходящего места. Работу ищут машинисты, продавцы, парикмахеры, повара, а также представители других профессий. Если специалистам служб занятости не удается найти вариант, соответствующий требованиям соискателей, то им предлагают пройти профобучение. На данный момент около 30 человек уже получили новую профессию.
В начале текущего года в наш регион прибыло более 1 500 переселенцев, 315 из них нуждались в рабочих местах.
В настоящий момент тюменские работодатели готовы предложить населению свыше 19 тысяч вакансий.
Ранее «Наш город» сообщал, что определённым сотрудникам могут запретить работать удаленно. В их число попадают айтишники.