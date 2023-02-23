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Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

В Тюменской области ищут работу для продавцов, парикмахеров и других переселенцев

23 февраля 2023, 17:52
Фото: 1MI

В Тюменской области трудоустроили свыше 200 переселенцев из Украины

Специалисты центров занятости нашего региона помогли найти работу по профессии переселенцам из Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской области, информируют в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент около 150 безработных находятся в поиске подходящего места. Работу ищут машинисты, продавцы, парикмахеры, повара, а также представители других профессий. Если специалистам служб занятости не удается найти вариант, соответствующий требованиям соискателей, то им предлагают пройти профобучение. На данный момент около 30 человек уже получили новую профессию.

В начале текущего года в наш регион прибыло более 1 500 переселенцев, 315 из них нуждались в рабочих местах.

В настоящий момент тюменские работодатели готовы предложить населению свыше 19 тысяч вакансий.

Ранее «Наш город» сообщал, что определённым сотрудникам могут запретить работать удаленно. В их число попадают айтишники.

Удаленная работа. Кому теперь ее разрешат
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#Елена Чебоксарова#Общество#Деньги#Тюменцы#Работа#Новости тюмени#Переселенцы#Миграция#Трудовая миграция#Центр занятости#Тюменская область
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