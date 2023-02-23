В Тюмени врачи спасли ребенка от полной потери зрения

Тюменские врачи спасли ребенка от полной потери зрения

Тюменские медики спасли юную жительницу региона от потери зрения. Проблемы со здоровьем у ребенка начались в 2017 году. В 2020 году девочка прошла лечение в детском хирургическом отделении.

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