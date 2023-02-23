В Тюмени врачи спасли ребенка от полной потери зрения

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Позже медики назначили ей дорогостоящий препарат Oxervate. Лечение стало возможным благодаря участию фонда «Круг добра», который взял на себя расходы по приобретению лекарства.
«В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы», — пояснил врач-офтальмолог высшей категории Леонид Протопопов.
Лечение ребенок начал 30 декабря 2022 года. Оно продлится восемь недель.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики удалили у 51-летней женщины две большие опухоли, общий вес которых достиг 9 килограммов.