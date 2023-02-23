nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Тюмени врачи спасли ребенка от полной потери зрения

23 февраля 2023, 10:14
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Тюменские врачи спасли ребенка от полной потери зрения

Тюменские медики спасли юную жительницу региона от потери зрения. Проблемы со здоровьем у ребенка начались в 2017 году. В 2020 году девочка прошла лечение в детском хирургическом отделении.
Сюжет
Дети

Позже медики назначили ей дорогостоящий препарат Oxervate. Лечение стало возможным благодаря участию фонда «Круг добра», который взял на себя расходы по приобретению лекарства.

«В настоящее время это единственный лекарственный препарат, обладающий патогенетическим направленным действием: восстановление иннервации и целостности роговицы», — пояснил врач-офтальмолог высшей категории Леонид Протопопов.

Лечение ребенок начал 30 декабря 2022 года. Оно продлится восемь недель.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики удалили у 51-летней женщины две большие опухоли, общий вес которых достиг 9 килограммов.

Тюменские врачи удалили у женщины опухоли весом более 9 килограммов
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Дети#Врач#Пациенты#Больные#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Вчера, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Вчера, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Вчера, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Вчера, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Вчера, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Вчера, 06:54