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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:57

В Тюмени на выставку ретроавтомобилей привезли военную технику ВОВ. Скрин

23 февраля 2023, 08:57
Фото: Скрин видеосюжета "Тюменское время"

Тюменцы смогут увидеть на выставке ретроавтомобилей военную технику ВОВ

В областной столице 23 февраля на набережной реки Тура проводится выставка ретроавтомобилей. По данным видеосюжета «Тюменского времени», здесь можно увидеть и военную технику ВОВ.
«Это американский Willys 1943 года полностью в оригинальном состоянии. И уже на базе этого автомобиля был скопирован и придуман советский автомобиль ГАЗ-67. Он стал чуть-чуть шире, и сделали более тяговитый мотор», - сообщил организатор выставки Владимир.

На мероприятии можно увидеть советские «Москвичи», «Волгу», «Победу» и другие ретромашины. Стоит отметить, что сегодня утром в районе реки Тура стартовали заезды в рамках спецоперации «Лед». 

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Общество#Тюменцы#Погода#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Выставка#Работа
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