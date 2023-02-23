В Тюмени на выставку ретроавтомобилей привезли военную технику ВОВ. Скрин

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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«Это американский Willys 1943 года полностью в оригинальном состоянии. И уже на базе этого автомобиля был скопирован и придуман советский автомобиль ГАЗ-67. Он стал чуть-чуть шире, и сделали более тяговитый мотор», - сообщил организатор выставки Владимир.
На мероприятии можно увидеть советские «Москвичи», «Волгу», «Победу» и другие ретромашины. Стоит отметить, что сегодня утром в районе реки Тура стартовали заезды в рамках спецоперации «Лед».