В Тюмени на этой неделе резко похолодает

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По прогнозам синоптиков, в светлое врем суток 24 февраля термометры покажут -9 -11, к вечеру опустятся до -16. В субботу, 25 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега и температура воздуха -10 -12 днем, -11 -13 ночью.
В воскресенье потеплеет до -5 -7, в течение дня будет идти снег. В последний понедельник февраля, утром термометры покажут -3 -5, к полудню воздух прогреется до нуля. В этот день вероятны осадки в виде дождя со снегом.