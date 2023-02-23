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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Тюмени на этой неделе резко похолодает

23 февраля 2023, 07:25
Фото: 1MI

В Тюмени 24 февраля ожидаются сильный ветер и снег

В Тюмени теплая погода продержится недолго — уже 24 февраля в областной столице на смену околонулевой температуре придут похолодание до -16, снегопад и усиление ветра до 5,4 метров в секунду с порывами до 10м/с.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков, в светлое врем суток 24 февраля термометры покажут -9 -11, к вечеру опустятся до -16. В субботу, 25 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде снега и температура воздуха -10 -12 днем, -11 -13 ночью.

В воскресенье потеплеет до -5 -7, в течение дня будет идти снег. В последний понедельник февраля, утром термометры покажут -3 -5, к полудню воздух прогреется до нуля. В этот день вероятны осадки в виде дождя со снегом.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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