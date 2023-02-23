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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Тюмени квартиры в новостройках могут подорожать на 12%

23 февраля 2023, 05:43
Фото: 1MI

В Тюмени жилье в новостройках может подорожать на 12%

В Тюмени из-за роста цен на строительные материалы могут подорожать квартиры в новостройках. По словам застройщиков, единственной альтернативой удержания цены квадратного метра является поиск новых поставщиков стройматериалов.
Сюжет
Тюмень
«Надо искать новых поставщиков, которые возможно будут еще удерживать прежние цены. После небольшого затишья в начале года, мы ждем теперь взрывного роста на ключевые материалы. Щебень, лакокрасочные изделия, линолеум уже дорожают, рост скоро может превысить 10-12%», — сообщил URA.RU работник одной из подрядных организаций, работающей на строительном рынке.

Однако по его словам, новый поставщик решит проблему с ростом цен только частично — рано или поздно остатки товаров по старым ценам закончатся. Кроме того, неизвестно еще какого качества будут новые стройматериалы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир. С начала года она выросла на 0,3%.

В Тюмени подорожала аренда однокомнатных квартир
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#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Квартиры#Стройматериалы#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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