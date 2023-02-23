В Тюмени квартиры в новостройках могут подорожать на 12%

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
«Надо искать новых поставщиков, которые возможно будут еще удерживать прежние цены. После небольшого затишья в начале года, мы ждем теперь взрывного роста на ключевые материалы. Щебень, лакокрасочные изделия, линолеум уже дорожают, рост скоро может превысить 10-12%», — сообщил URA.RU работник одной из подрядных организаций, работающей на строительном рынке.
Однако по его словам, новый поставщик решит проблему с ростом цен только частично — рано или поздно остатки товаров по старым ценам закончатся. Кроме того, неизвестно еще какого качества будут новые стройматериалы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость аренды однокомнатных квартир. С начала года она выросла на 0,3%.