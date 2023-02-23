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Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В начале марта синоптики прогнозируют в Тюмени сильный ветер и снегопады

23 февраля 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Тюмени прогнозируют снежное и теплое начало весны. Ожидается сильный ветер

В начале марта синоптики прогнозируют в Тюмени снегопады и усиление ветра. По данным Гисметео, к концу февраля в городе будет относительно тепло, температура воздуха днём составит – 4 градуса.

В первой декаде марта температурный фон будет в норме. Похолодание до – 13 градусов возможно ночью 4 марта. В начале месяца погода будет пасмурной, синоптики ожидают до 6 мм осадков. При этом максимальная скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее «Наш город» сообщал, что уже 24 февраля в областной столице на смену околонулевой температуре придёт похолодание до – 16.

В Тюмени на этой неделе резко похолодает
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах
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