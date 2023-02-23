В ДТП с автобусом на тюменской трассе погиб человек

По предварительным данным, 53-летниий водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии он получил смертельные травмы, пассажирка Toyota, девушка 1999 года рождения, была госпитализирована. Водитель автобуса, мужчина 1984 года рождения, не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Курганской области.