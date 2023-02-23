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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В ДТП с автобусом на тюменской трассе погиб человек

23 февраля 2023, 06:26
Фото: 1MI

В ДТП с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск погиб 53-летний мужчина

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Шадринск — Ялуторовск. Во вторник вечером на 76 километре трассы столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и автобус Нyundai Universe.
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ДТП

По предварительным данным, 53-летниий водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии он получил смертельные травмы, пассажирка Toyota, девушка 1999 года рождения, была госпитализирована. Водитель автобуса, мужчина 1984 года рождения, не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Курганской области.

В настоящее время по факту ДТП идет доследственная проверка. Выясняются причины произошедшей аварии.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Омутинском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Водители#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Авария#Тюменская область
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