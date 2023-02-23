В ДТП с автобусом на тюменской трассе погиб человек

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
По предварительным данным, 53-летниий водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии он получил смертельные травмы, пассажирка Toyota, девушка 1999 года рождения, была госпитализирована. Водитель автобуса, мужчина 1984 года рождения, не пострадал, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД Курганской области.
В настоящее время по факту ДТП идет доследственная проверка. Выясняются причины произошедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Омутинском районе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.