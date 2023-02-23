В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека, еще двое пострадали

В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. В результате ДТП погибли 62-летний пассажир иномарки и 36-летний водитель. Последний скончался в больнице. Один пассажир, 26-летний мужчина, получил перелом костей стоп и черепно-мозговую травму. Второй пассажир, 32-летний мужчина, ушиб голени.