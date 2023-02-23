В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека, еще двое пострадали

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Kia Ceed, не справившись с управлением машины, слетел с проезжей части дороги в кювет и врезался в опору линии ЛЭП.
В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. В результате ДТП погибли 62-летний пассажир иномарки и 36-летний водитель. Последний скончался в больнице. Один пассажир, 26-летний мужчина, получил перелом костей стоп и черепно-мозговую травму. Второй пассажир, 32-летний мужчина, ушиб голени.
В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером на трассе Шадринск — Яуторовск произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Погиб водитель легковушки.