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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека, еще двое пострадали

23 февраля 2023, 14:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария случилась на 124-м километре трассы.
Сюжет
ДТП

По данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Kia Ceed, не справившись с управлением машины, слетел с проезжей части дороги в кювет и врезался в опору линии ЛЭП.

В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. В результате ДТП погибли 62-летний пассажир иномарки и 36-летний водитель. Последний скончался в больнице. Один пассажир, 26-летний мужчина, получил перелом костей стоп и черепно-мозговую травму. Второй пассажир, 32-летний мужчина, ушиб голени.

В настоящее время все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером на трассе Шадринск — Яуторовск произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Погиб водитель легковушки.

На трассе Екатеринбург – Тюмень сразу произошло массовое ДТП из-за снегопада
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#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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