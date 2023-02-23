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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Удаленная работа. Кому теперь ее разрешат

23 февраля 2023, 13:44
Фото: 1MI

Госдума и Минцифры вводят новые правила для удаленной работы

Депутаты Госдумы вновь вернутся к обсуждению запрета удаленной работы для сотрудников IT-компаний, уехавших из России. По данным «Новых известий», сейчас подготовлен список «запрещённых работ».

Между тем, спрос на удаленную работу только увеличивается.

Специалисты, которые обслуживают ГИС, системы объектов критической информационной инфраструктуры и серверы с персональными данными могут лишиться возможности делать свою работу не в России.

Список запрещённых для удалёнки специальностей подготовлен Минцифры РФ.

«Это решение, в случае его принятия, не окажет серьезного влияния на распространение удаленного формата работы в ИТ в целом, поскольку под его действие может попасть только узкая группа ИТ-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы. При этом, для специалистов по кибербезопасности в корпоративном секторе удаленный режим работы и так не приветствуется: работодатели указывали его лишь в 3% вакансий для них в 2022 году», - сообщила «НИ» Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Сейчас Минцифры призывает работодателей изучить все риски удалённой работы сотрудников. Тем более, что почти 25% организаций планируют оставить почти всех своих сотрудников на удаленном формате работы (где это возможно). В большинстве организаций сообщают, что процесс уже выстроен, поэтому работать удаленно продолжит вся команда.

Другие организации готовы к гибридному варианту работы. 2 – 3 дня в неделю их сотрудники смогут выполнять свои обязанности не из офиса. «Удаленка» дает экономию времени и денег на дорогу до работы, дает более уютную и комфортную обстановку.

Работодатели тоже видят в удаленной работе свои преимущества. Общее число подобных вакансий растёт очень быстро. Выбор в пользу удаленной работы делают не только в России. В мире в последнее время разгорается отчаянная борьба между компаниями и их сотрудниками за удаленный график работы. Корпорации усиливают давление на работников, пытаясь загнать их обратно в офисы, но люди «голосует ногами» за более удобный график.

 

#Александр Мязин#Общество#Работа#Деньги#Экономика#Жалобы#Погода#Труд#Трудоустойство#Трудоустройство#Тюменцы
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