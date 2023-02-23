Удаленная работа. Кому теперь ее разрешат

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Между тем, спрос на удаленную работу только увеличивается.
Специалисты, которые обслуживают ГИС, системы объектов критической информационной инфраструктуры и серверы с персональными данными могут лишиться возможности делать свою работу не в России.
Список запрещённых для удалёнки специальностей подготовлен Минцифры РФ.
«Это решение, в случае его принятия, не окажет серьезного влияния на распространение удаленного формата работы в ИТ в целом, поскольку под его действие может попасть только узкая группа ИТ-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы. При этом, для специалистов по кибербезопасности в корпоративном секторе удаленный режим работы и так не приветствуется: работодатели указывали его лишь в 3% вакансий для них в 2022 году», - сообщила «НИ» Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.
Сейчас Минцифры призывает работодателей изучить все риски удалённой работы сотрудников. Тем более, что почти 25% организаций планируют оставить почти всех своих сотрудников на удаленном формате работы (где это возможно). В большинстве организаций сообщают, что процесс уже выстроен, поэтому работать удаленно продолжит вся команда.
Другие организации готовы к гибридному варианту работы. 2 – 3 дня в неделю их сотрудники смогут выполнять свои обязанности не из офиса. «Удаленка» дает экономию времени и денег на дорогу до работы, дает более уютную и комфортную обстановку.
Работодатели тоже видят в удаленной работе свои преимущества. Общее число подобных вакансий растёт очень быстро. Выбор в пользу удаленной работы делают не только в России. В мире в последнее время разгорается отчаянная борьба между компаниями и их сотрудниками за удаленный график работы. Корпорации усиливают давление на работников, пытаясь загнать их обратно в офисы, но люди «голосует ногами» за более удобный график.