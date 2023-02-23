Удаленная работа. Кому теперь ее разрешат

Работодатели тоже видят в удаленной работе свои преимущества. Общее число подобных вакансий растёт очень быстро. Выбор в пользу удаленной работы делают не только в России. В мире в последнее время разгорается отчаянная борьба между компаниями и их сотрудниками за удаленный график работы. Корпорации усиливают давление на работников, пытаясь загнать их обратно в офисы, но люди «голосует ногами» за более удобный график.