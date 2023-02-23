Тюменское управление закупок покупает автобусы за 107 млн рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
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Updated Сегодня, 10:43
По данным сайта Госзакупки, будут куплены автобусы КАВЗ 4238-65 (11 штук), ПАЗ 423470-04 (1 штука) и ПАЗ 320570-04. Все транспортные средства должны иметь утепление и работать на дизельном топливе.
«Поставка автобусов, предназначенных для перевозки только сидящих пассажиров», - сообщается в лоте № 0167200003423000885 на сайте Госзакупки.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за жалоб в УФАС «Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей