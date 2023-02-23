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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Тюменское управление закупок покупает автобусы за 107 млн рублей

23 февраля 2023, 10:23
Фото: 1MI

Для тюменцев купят 13 новых автобусов за 107 млн рублей

Управление госзакупок Тюменской области покупает 13 автобусов. Заявки от поставщиков принимаются до 28 февраля, всего на эти цели планируется потратить 107 млн рублей.

По данным сайта Госзакупки, будут куплены автобусы КАВЗ 4238-65 (11 штук), ПАЗ 423470-04 (1 штука) и ПАЗ 320570-04. Все транспортные средства должны иметь утепление и работать на дизельном топливе.

«Поставка автобусов, предназначенных для перевозки только сидящих пассажиров», - сообщается в лоте № 0167200003423000885 на сайте Госзакупки.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Экономика#Деньги#Работа#Водители#Александр Мязин
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