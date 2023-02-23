Тюменский градостроительный форум отвечает на новые вызовы

Posted 23 февраля 12:17
Published 23 февраля 12:17
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В рамках форума также состоится специализированная выставка «Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии», а также конференция «Строительный комплекс Тюменской области: итоги, новые цели, приоритетные задачи».
«Мы видим, что в Тюмени сейчас строительный бум. Один за другим появляются новые жилые комплексы, которые существенно меняют весь архитектурный ландшафт города. А любые перемены порождают много вопросов, ответы на которые мы попытаемся найти в ходе форума», — отметил гендиректор «Тюменской ярмарки» Михаил Брудков.
Чиновник выделил несколько особо актуальных тем. Это ипотечное кредитование, финансовые механизмы в помощь застройщикам, импортозамещение, материалы и технологии, а также зеленое строительство — влияние на себестоимость продукта.
«Не останется без внимания и одна из самых обсуждаемых в последнее время тем — комплексное развитие территорий. Технологии внедрения КРТ, реализованные проекты, перспективные территории — этому будет посвящён второй день форума», — заявил Брудков.
На площадках Выставочного зала выступят эксперты, среди них представители областных и городских властей, строительной отрасли, высшего образования.