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Posted 23 февраля 12:17

Published 23 февраля 12:17

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Тюменский градостроительный форум отвечает на новые вызовы

23 февраля 2023, 12:17
Фото: сайт правительства Тюменской области
Четвёртый градостроительный форум Тюменской области в этом году пройдёт под названием «Стратегия-2030. Новые вызовы». Мероприятие состоится в Выставочном зале с 21 по 23 марта, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В рамках форума также состоится специализированная выставка «Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии», а также конференция «Строительный комплекс Тюменской области: итоги, новые цели, приоритетные задачи».

«Мы видим, что в Тюмени сейчас строительный бум. Один за другим появляются новые жилые комплексы, которые существенно меняют весь архитектурный ландшафт города. А любые перемены порождают много вопросов, ответы на которые мы попытаемся найти в ходе форума», — отметил гендиректор «Тюменской ярмарки» Михаил Брудков.

Чиновник выделил несколько особо актуальных тем. Это ипотечное кредитование, финансовые механизмы в помощь застройщикам, импортозамещение, материалы и технологии, а также зеленое строительство — влияние на себестоимость продукта.

«Не останется без внимания и одна из самых обсуждаемых в последнее время тем — комплексное развитие территорий. Технологии внедрения КРТ, реализованные проекты, перспективные территории — этому будет посвящён второй день форума», — заявил Брудков.

На площадках Выставочного зала выступят эксперты, среди них представители областных и городских властей, строительной отрасли, высшего образования.

 

 

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