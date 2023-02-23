nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Тюменским школьникам приходится учиться в столовой из-за нехватки места

23 февраля 2023, 05:06
Фото: ЧС Тюмень

В тюменской школе детям приходится учиться в столовой из-за нехватки места

Жители микрорайона Березняки просят построить новую школу. В существующем сегодня здании учебного заведения детям катастрофически не хватает мест. Ребятам из двух классов приходится учиться в старом здании столовой.
Сюжет
Тюмень
«Дети учатся в старом здании, в которое не вмещаются. Переодеваются на физкультуру тоже в классах, так как для раздевалки нет, в старом здании столовой, в которых последние парты стоят вплотную к батареям. Нарушены все нормы СанПиН», — отмечают тюменцы.

По словам горожан, с 2018 года выделяются средства на финансирование работ по строительству нового здания школы. Однако соответствующее постановление до сих пор не подписано.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Мелиораторов в 2024 году откроют новую школу на 1100 детей. Постановление о выделении средств на проведение строительных работ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

 

Новую школу в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов построят к концу 2024 года
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Школы#Дети
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Вчера, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Вчера, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Вчера, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Вчера, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Вчера, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Вчера, 06:54