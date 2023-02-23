Тюменским школьникам приходится учиться в столовой из-за нехватки места

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
«Дети учатся в старом здании, в которое не вмещаются. Переодеваются на физкультуру тоже в классах, так как для раздевалки нет, в старом здании столовой, в которых последние парты стоят вплотную к батареям. Нарушены все нормы СанПиН», — отмечают тюменцы.
По словам горожан, с 2018 года выделяются средства на финансирование работ по строительству нового здания школы. Однако соответствующее постановление до сих пор не подписано.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Мелиораторов в 2024 году откроют новую школу на 1100 детей. Постановление о выделении средств на проведение строительных работ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.