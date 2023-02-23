Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания

Эксперты автострахования прогнозируют отказ тюменцев от полисов ОСАГО

Тюменские водители будут отказывать от оформления полисов ОСАГО. Такой прогноз делают эксперты автомобильного рынка в связи с повышением стоимости ОСАГО в 2022 году на 26%. Специалисты отмечают, что в этом году рост цен может продолжиться.

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