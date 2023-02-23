Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Цены на страховку могут вырасти в течение года еще на 10-15%. При этом сумма штрафа за управление без водительского удостоверения составляет 800 рублей. А если оплатить его в течение 20 дней, то будет скидка в размере 50%. Очередные реформы в сегменте ОСАГО могут привести к отказу российских автомобилистов от покупки полисов», — пояснила РБК Тюмень руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году могут уменьшится размеры выплат ОСАГО при ДТП. Причиной этому станет поставка неоригинальный запчастей по параллельному импорту, которые значительно удешевят ремонтные работы.