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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания

23 февраля 2023, 09:46
Фото: 1MI

Эксперты автострахования прогнозируют отказ тюменцев от полисов ОСАГО

Тюменские водители будут отказывать от оформления полисов ОСАГО. Такой прогноз делают эксперты автомобильного рынка в связи с повышением стоимости ОСАГО в 2022 году на 26%. Специалисты отмечают, что в этом году рост цен может продолжиться.
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Тюмень
«Цены на страховку могут вырасти в течение года еще на 10-15%. При этом сумма штрафа за управление без водительского удостоверения составляет 800 рублей. А если оплатить его в течение 20 дней, то будет скидка в размере 50%. Очередные реформы в сегменте ОСАГО могут привести к отказу российских автомобилистов от покупки полисов», — пояснила РБК Тюмень руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году могут уменьшится размеры выплат ОСАГО при ДТП. Причиной этому станет поставка неоригинальный запчастей по параллельному импорту, которые значительно удешевят ремонтные работы.

Размер выплат ОСАГО при ДТП в Тюменской области может сократиться
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#ОСАГО#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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