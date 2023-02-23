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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Тюменец хочет продать предприятие за несколько миллионов, чтобы получить жилье

23 февраля 2023, 17:11
Фото: 1MI

Тюменский предприниматель хочет обменять молочную ферму на квартиру

В Тюмени появилось объявление о продаже молочного предприятия по производству и реализации сырого молока за 3 млн 680 тысяч рублей. Такое предложение было опубликовано на сайте Avito.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что будущий собственник может приобрести ферму для разведения коров, телятник и помещение для проживания. Также владелец гарантирует наличие электричества и налаженную подачу воды. В качестве причины, по которой он хочет продать свою компанию, указывается переезд.

Не забыл владелец фермы написать в объявлении, что поблизости находится развитая инфраструктура, в частности, общеобразовательные учреждения для детей.

Ранее «Наш город» сообщал, что одно из крупнейших предприятий стало банкротом.

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