Тюменец хочет продать предприятие за несколько миллионов, чтобы получить жилье

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В объявлении указано, что будущий собственник может приобрести ферму для разведения коров, телятник и помещение для проживания. Также владелец гарантирует наличие электричества и налаженную подачу воды. В качестве причины, по которой он хочет продать свою компанию, указывается переезд.
Не забыл владелец фермы написать в объявлении, что поблизости находится развитая инфраструктура, в частности, общеобразовательные учреждения для детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что одно из крупнейших предприятий стало банкротом.