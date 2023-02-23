«Тащил девушку по земле около 10 метров»: тюменцы жалуются на водителя автобуса

В Тюмени водитель автобуса зажал пассажирку дверью и протащил её за ногу по земле

О том, что произошло недавно в автобусе № 45, один из местных жителей рассказал в паблике «ЧС Тюмень». Тюменец пожаловался, что общественный транспорт зажал девушку в дверях и тащил по земле до тех пор, пока водитель не заметил, что вслед за ним кто-то бежит.

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