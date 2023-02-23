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Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

«Тащил девушку по земле около 10 метров»: тюменцы жалуются на водителя автобуса

23 февраля 2023, 18:15
Фото: 1MI

В Тюмени водитель автобуса зажал пассажирку дверью и протащил её за ногу по земле

О том, что произошло недавно в автобусе № 45, один из местных жителей рассказал в паблике «ЧС Тюмень». Тюменец пожаловался, что общественный транспорт зажал девушку в дверях и тащил по земле до тех пор, пока водитель не заметил, что вслед за ним кто-то бежит.
Сюжет
Автобус
«Перед нами вышла семья, затем вышел я, и сразу за мной стала выходить девушка, но водила почему-то решил, что ей выходить не стоит, и начал закрывать дверь. Девушку придавило, она попыталась выбраться, но упала на землю, и одна нога осталась зажата. Автобус начал движение и тащил ее по земле около 10 метров, лишь только потом он заметил, что я бегу за автобусом, понял, что произошло и остановился. Вместо извинений и вопроса о том, всё ли в порядке, он наорал на нас за ругательства, закрыл дверь и скрылся с места происшествия», — рассказал подписчик.

Также он добавил, что, к счастью, пассажирка отделалась только ссадиной на колене, испугом и грязной одеждой. Хотя последствия могли быть и более печальными.

В комментариях некоторые предположили, что причина такой невнимательности в том, что многие водители сегодня смотрят кино или читают что-нибудь с телефона во время работы.

«Ехала с таким на 41 маршруте. На светофоре залип в телефоне и отпустил ногу с педали, тормоза покатились назад. Он даже не заметил этого до того момента, пока пассажиры не сказали. Благо, сзади не было машины», — поделилась одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские пассажиры жалуются на водителей автобусов, которые во время поездки смотрят фильмы и общаются по телефону.

В Тюмени водители автобусов во время поездок смотрят фильмы
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#Елена Чебоксарова#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#Пассажиры#Общественный транспорт#Общество#Жалобы#Тюмень
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