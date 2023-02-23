«Тащил девушку по земле около 10 метров»: тюменцы жалуются на водителя автобуса

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
«Перед нами вышла семья, затем вышел я, и сразу за мной стала выходить девушка, но водила почему-то решил, что ей выходить не стоит, и начал закрывать дверь. Девушку придавило, она попыталась выбраться, но упала на землю, и одна нога осталась зажата. Автобус начал движение и тащил ее по земле около 10 метров, лишь только потом он заметил, что я бегу за автобусом, понял, что произошло и остановился. Вместо извинений и вопроса о том, всё ли в порядке, он наорал на нас за ругательства, закрыл дверь и скрылся с места происшествия», — рассказал подписчик.
Также он добавил, что, к счастью, пассажирка отделалась только ссадиной на колене, испугом и грязной одеждой. Хотя последствия могли быть и более печальными.
В комментариях некоторые предположили, что причина такой невнимательности в том, что многие водители сегодня смотрят кино или читают что-нибудь с телефона во время работы.
«Ехала с таким на 41 маршруте. На светофоре залип в телефоне и отпустил ногу с педали, тормоза покатились назад. Он даже не заметил этого до того момента, пока пассажиры не сказали. Благо, сзади не было машины», — поделилась одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские пассажиры жалуются на водителей автобусов, которые во время поездки смотрят фильмы и общаются по телефону.