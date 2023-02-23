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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Сотрудники МЧС по Тюменской области стали победителями в спецоперации «Лед»

23 февраля 2023, 14:42
Фото: МЧС по Тюменской области, telegram-канал

В Тюмени озвучили результаты спецоперации «Лед»

В Тюмени озвучены имена лучших представителей силовых структур. Победителем в команде «Передний привод» оказалась команда ГУ МЧС по Тюменской области, сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Тюмень

Втрое место заняло УМВД России по Тюменской области, а третье — региональное ГУ МЧС № 2.

Лидерами в классе «Полный привод» стали отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу, дорожно-патрульная служба ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области № 2, управление федеральной службы исполнения наказаний РФ по региону.

Пилоты дисциплин «Дрифт» и «Трек» были награждены дипломами за участие.

Спецоперация «Лед» в восьмой раз сумела собрать дрифтеров, представителей силовых структур и поклонников экстрима для участия в главном автособытии зимы нашего города. Напомним, данное мероприятие проводится на берегу реки Туры каждый год.

 

В Тюмени на набережной 23 февраля пройдет #СпецоперацияЛед
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Лёд#Соревнования#Участие#Мероприятия#МЧС#Сотрудники МЧС#Тюмень#Победа
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