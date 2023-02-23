Сотрудники МЧС по Тюменской области стали победителями в спецоперации «Лед»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Втрое место заняло УМВД России по Тюменской области, а третье — региональное ГУ МЧС № 2.
Лидерами в классе «Полный привод» стали отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу, дорожно-патрульная служба ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области № 2, управление федеральной службы исполнения наказаний РФ по региону.
Пилоты дисциплин «Дрифт» и «Трек» были награждены дипломами за участие.
Спецоперация «Лед» в восьмой раз сумела собрать дрифтеров, представителей силовых структур и поклонников экстрима для участия в главном автособытии зимы нашего города. Напомним, данное мероприятие проводится на берегу реки Туры каждый год.