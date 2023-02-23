С начала года тюменские поисковики нашли 5 пропавших детей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
20 января стало известно, что пропал подросток Ахмедов М.М. 2009 года рождения. Уже через 5 часов в группе ВК «Белая Сова» он сообщил, что находится «под присмотром друзей».
Ещё один тюменец (ему семь лет) потерялся в ТЦ «СитиМолл». Туда школьник с отцом приехал из села Лугового за покупками. В какой-то момент родитель отвлёкся, и мальчик вышел из магазина и растерялся. Его доставили в отдел полиции №2 и передали родственникам.
В других случаях дети пропадают после ссоры с родителями.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 14 февраля продолжаются поиски 59-летнего мужчины (Никольский Сергей Владимирович).