С начала года тюменские поисковики нашли 5 пропавших детей

Ещё один тюменец (ему семь лет) потерялся в ТЦ «СитиМолл». Туда школьник с отцом приехал из села Лугового за покупками. В какой-то момент родитель отвлёкся, и мальчик вышел из магазина и растерялся. Его доставили в отдел полиции №2 и передали родственникам.