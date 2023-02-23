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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

С начала года тюменские поисковики нашли 5 пропавших детей

23 февраля 2023, 11:58
Фото: Белая Сова

Пять пропавших детей найдены в Тюменской области с начала года

По данным поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Белая Сова», в Тюменской области с начала 2023 года нашли 5 пропавших детей. Все они вернулись домой, ничего серьёзного с ними не случилось.
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Дети

20 января стало известно, что пропал подросток Ахмедов М.М. 2009 года рождения. Уже через 5 часов в группе ВК «Белая Сова» он сообщил, что находится «под присмотром друзей».

Ещё один тюменец (ему семь лет)  потерялся в ТЦ «СитиМолл». Туда школьник с отцом приехал из села Лугового за покупками. В какой-то момент родитель отвлёкся, и мальчик вышел из магазина и растерялся. Его доставили в отдел полиции №2 и передали родственникам.

В других случаях дети пропадают после ссоры с родителями.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 14 февраля продолжаются поиски 59-летнего мужчины (Никольский Сергей Владимирович).

В Тюмени ищут 59-летнего мужчину. Фото
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#Александр Мязин#Дети#Поиск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Розыск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Дороги
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