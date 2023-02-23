Перелом на тюменском рынке недвижимости. Продажи недорогих квартир подают

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Если раньше до 80% продаж это было жильё «эконом», то теперь их доля снизилась до 40%. Остальное – это квартиры класса комфорт и бизнес.
Деалоперы отмечают, что стоимость квадратного метра в новостройках резко выросла, и большая часть населения не может себе позволить купить недвижимость. По этой причине остро стоит вопрос баланса и как никогда становится актуальной квартирография, правильное понимание рынка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жилье в новостройках может подорожать на 12%.