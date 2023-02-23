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Updated Сегодня, 08:10

Перелом на тюменском рынке недвижимости. Продажи недорогих квартир подают

23 февраля 2023, 08:10
Фото: 1MI

На тюменском рынке недвижимости произошел перелом. Упали продажи дешевых квартир

Дорогое жильё постепенно выходит в лидеры продаж на тюменском рынке недвижимости. В 2021 году местные застройщики стали больше возводить квартиры комфорт-класса, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на ГК «Паритет Девелопмент».
Сюжет
Тюмень

Если раньше до 80% продаж это было жильё «эконом», то теперь их доля снизилась до 40%. Остальное – это квартиры класса комфорт и бизнес.

Деалоперы отмечают, что стоимость квадратного метра в новостройках резко выросла, и большая часть населения не может себе позволить купить недвижимость. По этой причине остро стоит вопрос баланса и как никогда становится актуальной квартирография, правильное понимание рынка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени жилье в новостройках может подорожать на 12%.

В Тюмени квартиры в новостройках могут подорожать на 12%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Работа#Квартиры#Квартиры-студии#Тюмень
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