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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

На Велижанском тракте в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие

23 февраля 2023, 11:54
Фото: ЧС Тюмень

На Велижанском тракте в Тюмени пассажирский автобус врезался в КамАЗ

Жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошло сегодня на тюменской трассе. На 8 километре Велижанского тракта столкнулись большегруз и автобус № 129.
Сюжет
ДТП

По словам очевидцев, водитель автобуса врезался в КамАЗ. В результате аварии травмы получил один из пассажиров автобуса — его госпитализировали.

«Наш Город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе на трассе Щадринск — Ялуторовск произошло смертельное ДТП с участием автобуса и кроссовера Toyota. Водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В ДТП с автобусом на тюменской трассе погиб человек
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Авария#Тюменская область
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