На Велижанском тракте в Тюмени произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По словам очевидцев, водитель автобуса врезался в КамАЗ. В результате аварии травмы получил один из пассажиров автобуса — его госпитализировали.
«Наш Город» отправил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе на трассе Щадринск — Ялуторовск произошло смертельное ДТП с участием автобуса и кроссовера Toyota. Водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда медиков.