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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Кусок льда упал с крыши дома на голову жительницы Тюмени

23 февраля 2023, 10:33
Фото: ЧС Тюмень

На голову тюменки с крыши дома упал кусок льда

В Тюмени на голову юной жительница города упал кусок льда с крыши жилого дома. Инцидент произошел на улице Волгоградской, 109. По словам мамы девочки, ребенок, к счастью, не пострадал, но это не отменяет факта безалаберного отношения управляющей компании к своим обязанностям.
Сюжет
Тюмень
«Почему крышу не чистят. Вчера был инцидент упал лёд прямо на голову дочери. Ладно все обошлось. Если меры не примут то значит пойду дальше жаловаться», — возмутилась тюменка в социальных сетях.

Как выяснилось, дом на улице Волгоградской, 109, обслуживает управляющая компания «Содружество — М». На телефонный звонок в УК «Нашему Городу» никто не ответил.

Компания работает на тюменском рынке 13 лет. По итогам 2021 года выручка у предприятия сократилась на 8% — до 56,4 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 222% — до 3,5 миллионов рублей.

На счету «Содружества-М» 170 проверок, в 95 из них выявлены нарушения. Также с участием УК рассмотрены 116 судебных дел, в 53 из них выступала в роли ответчика.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за ночь с 21 на 22 февраля с дорогу вывезли более 13 тысяч кубометров снега. За ночь в областной столице выпало 6 мм осадков.

В Тюмени за ночь выпало 6 мм снега
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Лед#Управляющие компании#Жалобы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Жалоба
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