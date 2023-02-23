Кусок льда упал с крыши дома на голову жительницы Тюмени

На голову тюменки с крыши дома упал кусок льда

В Тюмени на голову юной жительница города упал кусок льда с крыши жилого дома. Инцидент произошел на улице Волгоградской, 109. По словам мамы девочки, ребенок, к счастью, не пострадал, но это не отменяет факта безалаберного отношения управляющей компании к своим обязанностям.

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