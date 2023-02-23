Кусок льда упал с крыши дома на голову жительницы Тюмени

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«Почему крышу не чистят. Вчера был инцидент упал лёд прямо на голову дочери. Ладно все обошлось. Если меры не примут то значит пойду дальше жаловаться», — возмутилась тюменка в социальных сетях.
Как выяснилось, дом на улице Волгоградской, 109, обслуживает управляющая компания «Содружество — М». На телефонный звонок в УК «Нашему Городу» никто не ответил.
Компания работает на тюменском рынке 13 лет. По итогам 2021 года выручка у предприятия сократилась на 8% — до 56,4 миллионов рублей, чистая прибыль увеличилась на 222% — до 3,5 миллионов рублей.
На счету «Содружества-М» 170 проверок, в 95 из них выявлены нарушения. Также с участием УК рассмотрены 116 судебных дел, в 53 из них выступала в роли ответчика.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за ночь с 21 на 22 февраля с дорогу вывезли более 13 тысяч кубометров снега. За ночь в областной столице выпало 6 мм осадков.