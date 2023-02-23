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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Ко Дню защитника Отечества в Тюменской области пройдет более 500 мероприятий

23 февраля 2023, 06:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ко Дню защитника Отечества в Тюменской области пройдет 540 мероприятий

540 мероприятий пройдет в Тюменской области в честь празднования Дня защитника Отечества. Накануне в регионе прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, концерты.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, 23 февраля, во всех населенных пунктах юга Тюменской области состоялся патриочески встречи, встречи с ветеранами боевых действий, концерты, игровые программы, спортивные мероприятия.

В Тюмени в эти минуты на бережной реки Тура стартовали заезды в рамках спецоперации «Лед». Свое мастерство в трековых гонках на льду продемонстрируют лучшие уральские гонщики. Сегодня же здесь пройдут соревнования между водителями силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.

Здесь же состоится военно-историческая реконструкция. Тюменцам представят один из фрагментов битвы за Ленинград, будут работать выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия. Для желающих проведут мастер-классы по сборке и разборке оружия и пригласят подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем.

Александр Моор обратился к тюменцам с передовой
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#23 февраля#День защитника Отечества#Праздник#Тюмень#Тюменская область
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