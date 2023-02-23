Ко Дню защитника Отечества в Тюменской области пройдет более 500 мероприятий

В Тюмени в эти минуты на бережной реки Тура стартовали заезды в рамках спецоперации «Лед». Свое мастерство в трековых гонках на льду продемонстрируют лучшие уральские гонщики. Сегодня же здесь пройдут соревнования между водителями силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.