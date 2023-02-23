Ко Дню защитника Отечества в Тюменской области пройдет более 500 мероприятий

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Сегодня, 23 февраля, во всех населенных пунктах юга Тюменской области состоялся патриочески встречи, встречи с ветеранами боевых действий, концерты, игровые программы, спортивные мероприятия.
В Тюмени в эти минуты на бережной реки Тура стартовали заезды в рамках спецоперации «Лед». Свое мастерство в трековых гонках на льду продемонстрируют лучшие уральские гонщики. Сегодня же здесь пройдут соревнования между водителями силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.
Здесь же состоится военно-историческая реконструкция. Тюменцам представят один из фрагментов битвы за Ленинград, будут работать выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия. Для желающих проведут мастер-классы по сборке и разборке оружия и пригласят подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем.