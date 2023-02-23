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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Из тюменских компаний весной уволят более 100 сотрудников

23 февраля 2023, 08:20
Фото: 1MI

Из тюменских компаний в марте уволят 80 человек

Более сотни жителей Тюменской области попадут под сокращения на работе этой весной. По данным регионального департамента труда и занятости населения, в марте сократят 80 работников, в апреле — 33.
Сюжет
Тюмень

В феврале 2023 года под сокращение в Тюменской области попали более сотни человек, пишет 72.RU.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 3 тысяч безработных. Уровень безработицы составляет 0,43%. При этом число свободных вакансий превышает 19 тысяч.

Ранее «Наш Город» писал, что в части работающего населения Тюменской области в 2024 году увеличится заработная плата. На рост доходов повлияет увеличение МРОТ 19,2 тысяч рублей.

Зарплаты вырастут? Как увеличение МРОТ скажется на доходах тюменцев
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Сокращения#Тюмень#Тюменская область
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