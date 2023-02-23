Из тюменских компаний весной уволят более 100 сотрудников

Из тюменских компаний в марте уволят 80 человек

Более сотни жителей Тюменской области попадут под сокращения на работе этой весной. По данным регионального департамента труда и занятости населения, в марте сократят 80 работников, в апреле — 33.

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