Из тюменских компаний весной уволят более 100 сотрудников

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
В феврале 2023 года под сокращение в Тюменской области попали более сотни человек, пишет 72.RU.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 3 тысяч безработных. Уровень безработицы составляет 0,43%. При этом число свободных вакансий превышает 19 тысяч.
Ранее «Наш Город» писал, что в части работающего населения Тюменской области в 2024 году увеличится заработная плата. На рост доходов повлияет увеличение МРОТ 19,2 тысяч рублей.