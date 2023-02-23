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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Из Тюмени в Стамбул начнут летать самолеты без пересадок

23 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI

Из Тюмени в Стамбул откроют прямые рейсы с 30 марта

Из Тюмени в Стамбул откроют прямые рейсы этой весной. С 30 марта полеты в главный промышленный и культурный центр Турции начнется выполнять авиакомпания Red Wings.
Сюжет
Тюмень

Полеты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Стоимость билетов — от 17 тысяч 630 рублей. Ранее улететь в Стамбул жители Тюменской области могли как минимум с одной пересадкой. Время в пути составляло более 9 часов.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени озвучили список самых недорогих городов для отдыха зимой. В него вошли Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Стоимость авиабилетов по данным направлениям — от 3,3 тысяч до 4,2 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Дороги#Базы отдыха#Турция#Туристы#Тюмень#Аэропорт Рощино#Тюменская область
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