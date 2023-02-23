Из Тюмени в Стамбул начнут летать самолеты без пересадок

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Полеты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Стоимость билетов — от 17 тысяч 630 рублей. Ранее улететь в Стамбул жители Тюменской области могли как минимум с одной пересадкой. Время в пути составляло более 9 часов.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени озвучили список самых недорогих городов для отдыха зимой. В него вошли Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Стоимость авиабилетов по данным направлениям — от 3,3 тысяч до 4,2 тысяч рублей.