Из Тюмени в Стамбул начнут летать самолеты без пересадок

Полеты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Стоимость билетов — от 17 тысяч 630 рублей. Ранее улететь в Стамбул жители Тюменской области могли как минимум с одной пересадкой. Время в пути составляло более 9 часов.