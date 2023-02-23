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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Герой СВО из Тюменской области стал персонажем документального фильма

23 февраля 2023, 16:18
Фото: 1MI
23 февраля в эфире первого канала был показан документальный фильм под названием «Герои». В нем принял участие герой СВО Рустам Сайфуллин.

Сайфуллин рассказал о своём участии в боевых действиях и жизни после тяжёлого ранения, полученного в ходе воинского подвига. Он описал подробности трагедии.

«Правую ношу мне сразу оторвало, а левую перебило», — признался Сайфуллин.

Тем не менее, несмотря на тяжёлую травму, он продолжал сражаться, так как, по его мнению, самое страшное в бою — это подвести: там нельзя обмануть.

Рустам Сайфуллин все же не лишился левой ноги.

Ранее «Наш город» сообщал, что он ему он пошел на поправку после второго ранения, полученного в ходе СВО уже накануне Нового года.

Рустам Сайфуллин — уроженец Вагая, командир инженерных войск, прославился героическими подвигами на территориях Луганская и Донецка. Дважды был серьезно ранен, но несмотря на это, мужественно продолжал исполнять воинский долг.

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Герой России#Фильм#Подвиги#Награда#Заслуги#Отечество
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