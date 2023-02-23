Герой СВО из Тюменской области стал персонажем документального фильма

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Сайфуллин рассказал о своём участии в боевых действиях и жизни после тяжёлого ранения, полученного в ходе воинского подвига. Он описал подробности трагедии.
«Правую ношу мне сразу оторвало, а левую перебило», — признался Сайфуллин.
Тем не менее, несмотря на тяжёлую травму, он продолжал сражаться, так как, по его мнению, самое страшное в бою — это подвести: там нельзя обмануть.
Рустам Сайфуллин все же не лишился левой ноги.
Ранее «Наш город» сообщал, что он ему он пошел на поправку после второго ранения, полученного в ходе СВО уже накануне Нового года.
Рустам Сайфуллин — уроженец Вагая, командир инженерных войск, прославился героическими подвигами на территориях Луганская и Донецка. Дважды был серьезно ранен, но несмотря на это, мужественно продолжал исполнять воинский долг.