Число тюменцев с вшивостью сократилось на 37%

Число тюменцев с вшивостью сократилось за год на 37%

Почти на 40% сократилась за год в Тюменской области заболеваемость педикулезом. В 2022 году в регионе было выявлено 250 случаев, тогда как в 2021 году — 406.

Сюжет Тюмень