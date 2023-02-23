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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Число тюменцев с вшивостью сократилось на 37%

23 февраля 2023, 04:30
Фото: 1MI

Число тюменцев с вшивостью сократилось за год на 37%

Почти на 40% сократилась за год в Тюменской области заболеваемость педикулезом. В 2022 году в регионе было выявлено 250 случаев, тогда как в 2021 году — 406.
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Тюмень

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, по данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек во всем мире.

Педикулез является самым распространенным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Вопреки распространенному мнению, что педикулез — участь лиц без определенного места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого человека.

Для предупреждения заражения вшами следует избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчёсывать и своевременно стричь, по возможности надо ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, проводить регулярную уборку жилых помещений.

Ранее «Наш Город» писал, что новорожденных детей проверяют на 36 наследственных заболеваний. Ранее младенцам проводили тестирование только на 5 заболеваний — галактоземию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и фенилкетонурию.

В Тюменской области детей проверяют на 36 наследственных заболеваний
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Заболевания#Тюмень#Тюменская область
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