Астрономы смогли сфотографировать парад Венеры, Юпитера и Луны над Тюменью. Скрин

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Ожидалось, что погода помешает это сделать.
«Сейчас в разрывах облаков виден парад Венеры, Юпитера и молодой Луны. Они выстроились в одну линию», - сообщается в паблике ВК «Старая Башня».
Стоит отметить, что планеты сблизились ещё 22 февраля, но плотные облака мешали увидеть парад. Ранее синоптики обещали малооблачное небо над областной столице только к 25 числу.
«Наш город» вчера сообщал, что до конца этой недели в Тюмени возможны снегопады.