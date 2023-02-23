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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Астрономы смогли сфотографировать парад Венеры, Юпитера и Луны над Тюменью. Скрин

23 февраля 2023, 14:50
Фото: Скрин паблика ВК "Старая Башня"

Астроному увидели парад Венеры, Юпитера и Луны над Тюменью. Скрин

Несмотря на пасмурную погоду, тюменские астрономы смогли увидеть парад Венеры, Юпитера и Луны. По данным паблика «Старая Башня», небесное явление удалось сфотографировать в разрыве облаков над Тюменью.

Ожидалось, что погода помешает это сделать.

«Сейчас в разрывах облаков виден парад Венеры, Юпитера и молодой Луны. Они выстроились в одну линию», - сообщается в паблике ВК «Старая Башня».

Стоит отметить, что планеты сблизились ещё 22 февраля, но плотные облака мешали увидеть парад. Ранее синоптики обещали малооблачное небо над областной столице только к 25 числу.

«Наш город» вчера сообщал, что до конца этой недели в Тюмени возможны снегопады.

В Тюмени самый красивый вечер ожидается 25 февраля. На небе засияют планеты
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Дороги#Погода в Тюмени#Планеты
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