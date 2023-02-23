Александр Моор обратился к тюменцам с передовой

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Видеопоздравление с праздником он записал на передовой в ЛНР, где тюменские бойцы отстаивают интересы России.

Сюжет Тюмень