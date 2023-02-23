nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Александр Моор обратился к тюменцам с передовой

23 февраля 2023, 03:42
Фото: 1MI

Губернатор Моор поздравил тюменцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Видеопоздравление с праздником он записал на передовой в ЛНР, где тюменские бойцы отстаивают интересы России.
Сюжет
Тюмень
«В этом году праздник День защитника Отечества воспринимается совсем по-другому. Хочу поздравить ребят, служащих в военных подразделениях, их родных и близких. Мы гордимся теми земляками, кто несет срочную службу в армии и на флоте. И восхищаемся теми, кто в нынешнее переломное время стоит на страже рубежей Отчизны. Кто проявляет стойкость и мужество, отстаивает суверенитет и интересы страны. Кто защищает детей, стариков и женщин. Я посмотрел в глаза наших ребят, поговорил с ними. И понял, что пока такие богатыри в России есть, наша страна может чувствовать себя спокойно», — отметил Александр Моор.

Особые слова уважения и признательности губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных военных действий.

Ранее «Наш Город» писал, что жены мобилизованных жителей Тюменской области накануне Дня защитника Отечества навестили мужей, находящихся на передовой.

 

 

Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Праздник#23 февраля#Поздравление#Губернатор#Тюменцы#Военные#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Вчера, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Вчера, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Вчера, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Вчера, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Вчера, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Вчера, 06:54