Александр Моор обратился к тюменцам с передовой

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 04:09
«В этом году праздник День защитника Отечества воспринимается совсем по-другому. Хочу поздравить ребят, служащих в военных подразделениях, их родных и близких. Мы гордимся теми земляками, кто несет срочную службу в армии и на флоте. И восхищаемся теми, кто в нынешнее переломное время стоит на страже рубежей Отчизны. Кто проявляет стойкость и мужество, отстаивает суверенитет и интересы страны. Кто защищает детей, стариков и женщин. Я посмотрел в глаза наших ребят, поговорил с ними. И понял, что пока такие богатыри в России есть, наша страна может чувствовать себя спокойно», — отметил Александр Моор.
Особые слова уважения и признательности губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных военных действий.
Ранее «Наш Город» писал, что жены мобилизованных жителей Тюменской области накануне Дня защитника Отечества навестили мужей, находящихся на передовой.