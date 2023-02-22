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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:42

Жительница Тюмени получила новую квартиру только после вмешательства Генпрокуратуры

22 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI

Тюменка получила однокомнатную квартиру после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Генпрокуратурой РФ было организовано рассмотрение обращения жительницы Тюмень. По данным пресс-службы ведомства, заявительница проживала в многоквартирном доме по улице Семакова в городе Тюмени, который в 2015 году распоряжением городской администрации признан аварийным и подлежащим сносу.

Рассмотрение обращения организовано по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

«Не согласившись с выкупной стоимостью квартиры, женщина отказалась от ее продажи и обратилась в администрацию г. Тюмень с заявлением о предоставлении по договору мены другого жилого помещения взамен изымаемого. Однако этот вопрос остался без рассмотрения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию г. Тюмень обязанности предоставить заявительнице жилое помещение. Заключено соглашение об обмене её жилья на квартиру площадью 29,9 кв. м.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в марте 2022 года строители должны были снести двухэтажный аварийный дом на Береговой. Дело застопорилось из-за нежелания одной семьи покидать здание. В предложенной квартире на 12 этаже жил инвалид. В мае 2021 года их пытались выселить по суду. Чиновники отвечали, что о заболевании одного из членов семьи ничего не знали, в новой многоэтажке есть пандусы, а площадь в полтора раза больше старой квартиры. Но тогда правосудие встало на сторону простых людей, прокуроры распорядились, чтобы чиновники устранили нарушение.

Теперь объявлен тендер, на сайте госзакупок указаны характеристики дома - ему 60 лет, внутри два этажа и шестнадцать квартир общей площадью чуть более трехсот квадратных метров. 

Власти Тюмени снесут дом, из-за которого судились с инвалидом
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#Общество#Тюменцы#Работа#Экономика#Жалобы#Прокуратура#Генеральная прокуратура#Деньги#Водители#Александр Мязин
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