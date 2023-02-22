Жительница Тюмени получила новую квартиру только после вмешательства Генпрокуратуры

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Рассмотрение обращения организовано по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
«Не согласившись с выкупной стоимостью квартиры, женщина отказалась от ее продажи и обратилась в администрацию г. Тюмень с заявлением о предоставлении по договору мены другого жилого помещения взамен изымаемого. Однако этот вопрос остался без рассмотрения», - сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурор направил в суд иск о возложении на администрацию г. Тюмень обязанности предоставить заявительнице жилое помещение. Заключено соглашение об обмене её жилья на квартиру площадью 29,9 кв. м.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в марте 2022 года строители должны были снести двухэтажный аварийный дом на Береговой. Дело застопорилось из-за нежелания одной семьи покидать здание. В предложенной квартире на 12 этаже жил инвалид. В мае 2021 года их пытались выселить по суду. Чиновники отвечали, что о заболевании одного из членов семьи ничего не знали, в новой многоэтажке есть пандусы, а площадь в полтора раза больше старой квартиры. Но тогда правосудие встало на сторону простых людей, прокуроры распорядились, чтобы чиновники устранили нарушение.
Теперь объявлен тендер, на сайте госзакупок указаны характеристики дома - ему 60 лет, внутри два этажа и шестнадцать квартир общей площадью чуть более трехсот квадратных метров.