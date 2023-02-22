Жительница Тюмени получила новую квартиру только после вмешательства Генпрокуратуры

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в марте 2022 года строители должны были снести двухэтажный аварийный дом на Береговой. Дело застопорилось из-за нежелания одной семьи покидать здание. В предложенной квартире на 12 этаже жил инвалид. В мае 2021 года их пытались выселить по суду. Чиновники отвечали, что о заболевании одного из членов семьи ничего не знали, в новой многоэтажке есть пандусы, а площадь в полтора раза больше старой квартиры. Но тогда правосудие встало на сторону простых людей, прокуроры распорядились, чтобы чиновники устранили нарушение.