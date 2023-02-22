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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 07:00

Зарплаты вырастут? Как увеличение МРОТ скажется на доходах тюменцев

22 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI

Зарплаты некоторых жителей Тюменской области вырастут из-за увеличения МРОТ

У некоторых жителей Тюменской области вырастут зарплаты благодаря увеличению МРОТ. С 2024 года минимальный размер оплаты труда достигнет 19,2 тысяч рублей. По словам юристов HeadHunter, поскольку МРОТ является минимальным порогом оплаты труда, заработная плата не должна быть ниже его уровня.
Сюжет
МРОТ

За нарушение этого требования работодателям грозят штрафы.

Но стоит помнить о том, что заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Поэтому, если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. Кроме того, если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.

«МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц», — пояснили юристы HeadHunter.

По словам экспертов, увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 3 тысяч человек находятся в поиске работы. Открытыми остаются более 19 тысяч вакансий.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Работа#Деньги#Тюменцы#МРОТ#Тюмень#Тюменская область
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