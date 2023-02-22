Зарплаты вырастут? Как увеличение МРОТ скажется на доходах тюменцев

Но стоит помнить о том, что заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Поэтому, если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. Кроме того, если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ.