Все — в дом. Эксперты сделали честный расчет по семейной ипотеке в 2023 году

В собственности Мартиросовых есть квартира, где они живут сейчас — двухкомнатная, 1991 года постройки. Для расширения требуется еще одна спальня, дочки подрастают и каждой нужна своя комната. К тому же в этой семье любят принимать гостей, поэтому рассматривали только новостройку- в старом фонде вариантов с кухней-гостиной не так много, в основном это — неузаконенные перепланировки, к тому же по семейной ипотеке комфортные 4% годовых, а на вторичке ниже 10% уже давно не бывает.