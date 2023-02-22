Все — в дом. Эксперты сделали честный расчет по семейной ипотеке в 2023 году

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Вместе с экспертами по ипотеке рассказываем, что поменялось в правилах предоставления кредита на жилье с 1 января 2023 и кому теперь оно доступно.
Главное изменение — возраст ребенка. Если раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, то теперь добавился вариант, когда детей в семье-двое, а их возраст — от рождения до 18 лет.
Новые правила помогают приобрести новостройку приёмным родителям — здесь важно, чтобы дата рождения одного из детей была с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Низкую ставку по ипотеке смогут получить и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.
Семейной программой можно воспользоваться только для покупки нового жилья. Здесь важно, чтобы готовый новый объект или долю вы приобретали только непосредственно у девелопера.
Максимальная сумма кредита в Тюменской области — до 6 млн руб.
Посмотрим расчет покупки квартиры по программе семейной ипотеки для семьи Мартиросовых.
У них двое детей, и до 31 декабря 2022 года они, как это ни странно, не попадали под действие Семейной ипотеки. Оба ребенка старше 10 лет, и по правилам, которые работали до 1 января 2023 года, льготный кредит на жилье для них был недоступен. Теперь условия изменились, возможность переехать в просторную новостройку и при этом не переплачивать появилась и у этой семьи.
В собственности Мартиросовых есть квартира, где они живут сейчас — двухкомнатная, 1991 года постройки. Для расширения требуется еще одна спальня, дочки подрастают и каждой нужна своя комната. К тому же в этой семье любят принимать гостей, поэтому рассматривали только новостройку- в старом фонде вариантов с кухней-гостиной не так много, в основном это — неузаконенные перепланировки, к тому же по семейной ипотеке комфортные 4% годовых, а на вторичке ниже 10% уже давно не бывает.
Мартиросовы выбрали квартиру с 3 спальнями и кухней — гостиной в проекте «На Гастелло». Здесь знакомый для семьи район, дочки учатся в гимназии №49 — до нее пять минут пешком, рядом — вся необходимая инфраструктура да и до центра города рукой подать.
У семьи есть накопления, которые решено вложить в новую квартиру, а на оставшуюся сумму потребуется ипотека.
Цена новой квартиры: 8 545 600 рублей
Первоначальный взнос: 2 545 600 рублей
Процентная ставка по семейной ипотеке, в том числе субсидия застройщика: 4%
Сумма ипотечного кредита от Сбербанка: 6 000 000 рублей
Ежемесячный платеж по ипотеке: 28 645 рублей
Срок кредита: 30 лет
Расчет не является офертой и приведен для примера
В итоге у каждой из дочерей появляется собственная комната, у родителей- спальня с зоной гардероба. Добавит комфорта дополнительный гостевой санузел. Сердцем квартиры станет гостиная с выходом на балкон и просторной кухней.
Дом, в котором Мартиросовы выбрали квартиру, сдается в 2024 году. Еще несколько месяцев после передачи ключей уйдет на чистовую отделку.
После переезда семья примет решение - продать старую квартиру и выплатить ипотеку или сдавать ее до момента, когда дочки вырастут и захотят переехать.
проектная декларация указана на сайте https://наш.дом.рф/. от специализированного застройщика
Застройщик ООО Брусника
Ссылка на проектную декларацию на сайте Дом.РФ.