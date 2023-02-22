nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

ВКонтакте поддержит самозанятых

22 февраля 2023, 05:12
Фото: ВКонтакте
ВКонтакте станет ещё ближе к авторам. Соцсеть представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнёрской программы ВКонтакте, маркет-платформы и программы монетизации видео.

Для поддержки самозанятых авторов компания в течение полугода планирует начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.

С кабинетом выплат создателям контента будет проще взаимодействовать с площадкой — и удобно выводить заработок на карты российских банков или расчётный счёт. Есть и другие преимущества: юридические лица и ИП смогут заключить договор напрямую со ВКонтакте, а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы активно развиваем экосистему продуктов для авторов и делаем особенный акцент на инструментах монетизации. Возможности заработка на платформе активно растут, в прошлом году создатели контента заработали свыше 4 млрд с помощью инструментов ВКонтакте. Благодаря новому кабинету выплат авторы смогут получать доход ещё удобнее прямо в соцсети. Впереди большое количество обновлений продукта — список интегрированных инструментов монетизации и партнёров будет расширяться».

Воспользоваться новым кабинетом могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и прочие юридические лица. Соцсеть не берёт комиссию за вывод средств. Комиссия для самозанятых в зависимости от выбранного банка-партнёра составит от 0,5 до 1,5%. Юридические лица смогут получать деньги на свой расчётный счёт без комиссии вовсе. Подробнее с условиями подключения можно ознакомиться по ссылке.

ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 6,3 млрд материалов. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.

#Вера Романескул#Новости#Общество
Подпишитесь
Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе
Сегодня, 03:34
Тюменским военным предлагают за 400 тысяч рублей поехать на остров в Тихом океане
Вчера, 16:42
Четверо тюменцев были награждены орденами Мужества посмертно
Вчера, 16:10
Возможности для прорыва: Александр Моор прокомментировал послание президента РФ
Вчера, 15:10
В Тюменской области действует запрет на ввоз небезопасных форели и икры из Киргизии
Вчера, 14:36
Многодетная тюменка, раненая бывшим мужем, пришла в себя в реанимации
Вчера, 14:12