Тюменцы могут стать владельцами родового поместья за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
«В родовое поместье входит 54 гектара земли с разным назначением, дом с цокольным этажом, баня (отдельно стоящее здание) с комнатой для отдыха и бильярдом на втором этаже. Имеется беседка с зоной барбекю, гараж на три автомобиля. Поместье можно использовать как пасеку. Также имеется возможность открыть здесь клинику для лечения людей или животных. Большое количество смешанного леса, хорошо насыщают этот район кислородом, от этого хорошо раскрываются легкие, появляется здоровый сон, восстановление организма происходит в более короткий период», — отмечено в опубликованном объявлении.
Указано, что в 50 метрах от дома расположены зарыбленные пруды, где можно и зимой, и летом ловить рыбу.
Еще один двухэтажный особняк за 110 миллионов рублей выставлен на продажу в поселку Боровский, на берегу озера Андреевское. В объявлении указано, что площадь дома составляет 472 квадратных метра.
Участок, на котором располагается дом, находится в лесной зоне вблизи водоёма на расстоянии 50 метров, граничит с огороженным пляжем на четыре дома.
«Ландшафтный дизайн с подсветкой на два уровня с различными насаждениями (розарии более 300 роз, голубые ели, кедры, туи, можжевельник). Сад-огород с яблонями, грушами, различная ягода. Дополнительно на территории располагается 2х этажный гостевой, деревянный дом на 250 м². На первом этаже баня, каминная, кухня, с/у, комната для хранения овощей. На втором этаже находится комната отдыха и спальня. Отдельный вход в комнату для прислуги. Также на земельном участке находится беседка с камином, шашлычная, барбекю, гриль. Беседка с водоотведением горячей и холодной воды», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлен действующий торговый центр, расположенный на улице Спасской. Стоимость ТЦ — 230 миллионов рублей.