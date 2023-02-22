В Тюмени за ночь выпало 6 мм снега

С тюменских улиц за ночь вывезли более 13 тысяч кубометров снега

Более 400 рабочих и 550 единиц техники убирают в эти минуты снег с тюменских улиц. По данным городского комитета по текущему содержанию улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, за ночь в областной столице выпало 6 мм снега.

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