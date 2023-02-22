В Тюмени за ночь выпало 6 мм снега

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В администрации отмечают, что первоочередное внимание уделяют магистральным улицам, по которым проходят маршруты городского общественного транспорта: Мельникайте, Республики, , 30 лет Победы, Ямской, Широтной и т. д.
За ночь с городских улиц дорожные службы вывезли на полигоны порядка 13 тысяч кубометров снега.
Ранее «Наш Город» писал, что Росприроднадзор подал в суд на структуру администрации Тюмени за незаконное складирование снега и загрязнение почвы. Ведомство требует взыскать со Службы заказчика по благоустройству КАО около 5 миллионов рублей.