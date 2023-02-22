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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Тюмени за ночь выпало 6 мм снега

22 февраля 2023, 07:03
Фото: Тюмень. Администрация города.

С тюменских улиц за ночь вывезли более 13 тысяч кубометров снега

Более 400 рабочих и 550 единиц техники убирают в эти минуты снег с тюменских улиц. По данным городского комитета по текущему содержанию улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, за ночь в областной столице выпало 6 мм снега.
Сюжет
Снег

В администрации отмечают, что первоочередное внимание уделяют магистральным улицам, по которым проходят маршруты городского общественного транспорта: Мельникайте, Республики, , 30 лет Победы, Ямской, Широтной и т. д.

За ночь с городских улиц дорожные службы вывезли на полигоны порядка 13 тысяч кубометров снега.

Ранее «Наш Город» писал, что Росприроднадзор подал в суд на структуру администрации Тюмени за незаконное складирование снега и загрязнение почвы. Ведомство требует взыскать со Службы заказчика по благоустройству КАО около 5 миллионов рублей.

Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега
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#Валентина Бурнашева#Снег#Уборка#Уборка улиц#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Уборка снега#Тюмень#Тюменская область
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