В Тюмени в преддверии Дня защитника Отечества наградят 47 человек

47 тюменецев наградит губернатор Моор в преддверии Дня защитника Отечества

Государственные и региональные награды вручит сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выдающимся жителям региона. В списке получателей — 47 человек, в том числе чиновники.

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