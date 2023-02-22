В Тюмени в преддверии Дня защитника Отечества наградят 47 человек

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В частности, за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу будет награжден Орденом Дружбы председатель Тюменской областной Думы Евгений Заболотный.
За активную общественную деятельность медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов Николая Долгушина, за вклад в развитие физической культуры — тренера-консультанта ГАУ Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Николая Ожегина, за достигнутые трудовые успехи — главного инженера АО «Мостострой-11» Валерия Витманаса и государственного советника Тюменской области 1-го класса Виктора Кузнецова.
Медаль ордена «Родительская слава» вручат многодетным семьям из Тюменского муниципального района и Тобольска — Александру и Любови Свистуновым, Владимиру и Светлане Макеевым.
Званием «Заслуженный работник» наградят руководителя проекта АО «Мостострой-11» Евгения Топехина, заместителя директора МАУ ДО «Детская школа искусств» Ишима Алину Каплунову, главного зоотехника ООО «Свиноводческая компания „Олимп“ Наталью Зембровскую.
Также тюменцам вручат благодарности, почетные грамоты, благодарственные письма.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четверых жителей региона, участников СВО, наградили посмертно Орденами Мужества. Церемония вручения наград состоялась накануне.