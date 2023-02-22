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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Тюмени в преддверии Дня защитника Отечества наградят 47 человек

22 февраля 2023, 05:43
Фото: 1MI

47 тюменецев наградит губернатор Моор в преддверии Дня защитника Отечества

Государственные и региональные награды вручит сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выдающимся жителям региона. В списке получателей — 47 человек, в том числе чиновники.
Сюжет
Тюмень

В частности, за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу будет награжден Орденом Дружбы председатель Тюменской областной Думы Евгений Заболотный.

За активную общественную деятельность медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят председателя Ишимской городской общественной организации ветеранов Николая Долгушина, за вклад в развитие физической культуры — тренера-консультанта ГАУ Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Николая Ожегина, за достигнутые трудовые успехи — главного инженера АО «Мостострой-11» Валерия Витманаса и государственного советника Тюменской области 1-го класса Виктора Кузнецова.

Медаль ордена «Родительская слава» вручат многодетным семьям из Тюменского муниципального района и Тобольска — Александру и Любови Свистуновым, Владимиру и Светлане Макеевым.

Званием «Заслуженный работник» наградят руководителя проекта АО «Мостострой-11» Евгения Топехина, заместителя директора МАУ ДО «Детская школа искусств» Ишима Алину Каплунову, главного зоотехника ООО «Свиноводческая компания „Олимп“ Наталью Зембровскую.

Также тюменцам вручат благодарности, почетные грамоты, благодарственные письма.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области четверых жителей региона, участников СВО, наградили посмертно Орденами Мужества. Церемония вручения наград состоялась накануне.

Четверо тюменцев были награждены орденами Мужества посмертно
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Государственные награды#23 февраля#Праздники#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Александр Моор
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