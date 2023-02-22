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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Тюмени после снегопада резко подскочили цены на такси

22 февраля 2023, 12:24
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают о резком росте цен на такси после снегопада

По данным подписчиков паблика «ЧП Тюмень ЧС», 22 февраля в областной столице резко подскочили цены на такси. Поездки с ребёнком в пределах 15 минут могли стоить около 600 рублей. По тарифу «Комфорт» эта же услуга стоила около 500 рублей.

Горожане отметили, что после снегопадов дешевле пользоваться автобусами. В подобные дни нагрузка на перевозчиков увеличивается, агрегаторы повышают тарифы.

«Денег нет на такси, есть общественный транспорт. Если думаете, что  водители много зарабатывают, то можете выходить в любое время на линию», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Ильнар С.

Ранее «Наш город» сообщал, что спрос на такси в пятницу резко повышает стоимость проезда в Тюмени. Поездки в пределах 10 минут стоят от 469 рублей.

В Тюмени спрос на такси в пятницу резко повышается
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Водители#Дороги#Александр Мязин
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