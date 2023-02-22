В Тюмени после снегопада резко подскочили цены на такси

Тюменцы сообщают о резком росте цен на такси после снегопада

По данным подписчиков паблика «ЧП Тюмень ЧС», 22 февраля в областной столице резко подскочили цены на такси. Поездки с ребёнком в пределах 15 минут могли стоить около 600 рублей. По тарифу «Комфорт» эта же услуга стоила около 500 рублей.