В Тюмени после снегопада резко подскочили цены на такси

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Горожане отметили, что после снегопадов дешевле пользоваться автобусами. В подобные дни нагрузка на перевозчиков увеличивается, агрегаторы повышают тарифы.
«Денег нет на такси, есть общественный транспорт. Если думаете, что водители много зарабатывают, то можете выходить в любое время на линию», - сообщил подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» Ильнар С.
Ранее «Наш город» сообщал, что спрос на такси в пятницу резко повышает стоимость проезда в Тюмени. Поездки в пределах 10 минут стоят от 469 рублей.