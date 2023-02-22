В Тюмени чествовали защитников Отечества

В этом году День защитника Отечества отмечается по-особенному, убежден глава города Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что праздник олицетворяет не только доблесть и славу российского воинства, но и несгибаемый характер, волю и настоящий патриотизм всего русского народа.