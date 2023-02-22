В Тюмени чествовали защитников Отечества

Posted 22 февраля 15:30
Published 22 февраля 15:30
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В этом году День защитника Отечества отмечается по-особенному, убежден глава города Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что праздник олицетворяет не только доблесть и славу российского воинства, но и несгибаемый характер, волю и настоящий патриотизм всего русского народа.
— Сегодня мужчины защищают нашу страну и народ. Так было во все века. В этом зале находятся люди, которые объединились с миллионами гражданами России, чтобы помочь бойцам на передовой, — подчеркнул Руслан Николаевич. — Мы ждем наших дорогих защитников невредимыми и с победой. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный поделился теплыми воспоминаниями об армейской службе.
— С большой любовью вспоминаю эти годы. Команда «Рота, подъем!», возвещавшая о начале нового дня в армии, до сих пор в моем сердце. Армейская дружба — самая крепкая, ее мы проносим через всю жизнь, — считает председатель Думы.
Евгений Борисович назвал День защитника Отечества главным праздником нашей страны.
«Для нас, мужчин, важная задача — защищать свое Отечество и семью. Тот же, кто приходил на нашу землю с мечом, погибал от этого меча или с позором бежал. Так было, так есть и так будет всегда. С праздником вас! Низкий вам всем поклон!», — обратился к присутствующим председатель Думы.
Для гостей праздничного мероприятия прозвучали выступления Тюменского духового оркестра, хора ТВИККУ, хоровой капеллы Тюменской государственной филармонии и других творческих коллективов.