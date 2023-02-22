В правительстве Тюменской области произошло новое назначение

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Известно, что ранее Евгений Путилов занимал должность начальника отдела правовой экспертизы регионального правового управления.
Ранее кресло начальника Главного правового управления занимала Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года. В сентябре на должность и. о. руководителя Главного правового управления была назначен Евгений Лапшин. Курировала деятельность управления руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова.
Евгений Лапшин на данный момент занимает кресло заместителя руководителя управления.