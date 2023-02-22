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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В правительстве Тюменской области произошло новое назначение

22 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI

Главное правовое управление правительства Тюменской области возглавит Евгений Путилов

Евгений Путилов назначен начальником Главного правового управления правительства Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор региона Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

Известно, что ранее Евгений Путилов занимал должность начальника отдела правовой экспертизы регионального правового управления.

Ранее кресло начальника Главного правового управления занимала Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года. В сентябре на должность и. о. руководителя Главного правового управления была назначен Евгений Лапшин. Курировала деятельность управления руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова.

Евгений Лапшин на данный момент занимает кресло заместителя руководителя управления.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Назначения#Новые назначения#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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