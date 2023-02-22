В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Женский голос несколько раз повторил текст об опасности ракетного удара и рекомендовал «немедленно проследовать в укрытие».
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — подчеркнули в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что сигнал воздушной тревоги сегодня жители Тюмени услышали в эфире «Авторадио». Аналогичное сообщение прозвучало также в Казани, Помосковье, Воронеже, Старом Осколе, Саратове, Белгороде и других российских городах.