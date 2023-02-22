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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио

22 февраля 2023, 06:54
Фото: Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области

По тюменскому радио прозвучали угрозы ракетного удара. Комментарий МЧС

В Тюменской области прокомментировали сегодняшнее сообщение о воздушной тревоге в эфире нескольких радиостанций города. По данным МЧС по Тюменской области, серверы ряда коммерческих радиостанций были взломаны хакерами.
Сюжет
Тюмень

Женский голос несколько раз повторил текст об опасности ракетного удара и рекомендовал «немедленно проследовать в укрытие».

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — подчеркнули в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что сигнал воздушной тревоги сегодня жители Тюмени услышали в эфире «Авторадио». Аналогичное сообщение прозвучало также в Казани, Помосковье, Воронеже, Старом Осколе, Саратове, Белгороде и других российских городах.

 

 

Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЧС#Радио#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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