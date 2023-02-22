В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио

Ранее «Наш Город» писал, что сигнал воздушной тревоги сегодня жители Тюмени услышали в эфире «Авторадио». Аналогичное сообщение прозвучало также в Казани, Помосковье, Воронеже, Старом Осколе, Саратове, Белгороде и других российских городах.