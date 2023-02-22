Utair снижает стоимость авиабилетов в Тюмень. Скрин

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В частности, полёт из Нижневартовска в Тюмень будет стоить от 3600 до 4 200. По данным «Авиасейлс», в феврале билет на 1 пассажира (без провоза багажа) начинался от 6 000 рублей.
Отдельные льготы могут получить молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи. Субсидия действует на четыре перелета в одну сторону.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты на рейс Тюмень – Ханты-Мансийск (Utair) подорожали до 5 600 рублей (без провоза багажа). Ранее в столицу ХМАО можно было слетать за 3 500 рублей.