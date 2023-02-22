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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Utair снижает стоимость авиабилетов в Тюмень. Скрин

22 февраля 2023, 11:07
Фото: 1MI

Utair запускает субсидированные рейсы из ХМАО в Тюмень

По данным сайта «Авиасейлс», авиакомпания Utair резко снизит стоимость авиабилетов из ХМАО в Тюмень. Начиная с конца февраля их цены снизятся почти в 1,5 раза из-за субсидий.
Фото: Скрин сайта «Авиасейлс»

В частности, полёт из Нижневартовска в Тюмень будет стоить от 3600 до 4 200. По данным «Авиасейлс», в феврале билет на 1 пассажира (без провоза багажа) начинался от 6 000 рублей.

Отдельные льготы могут получить молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи. Субсидия действует на четыре перелета в одну сторону.

Ранее «Наш город» сообщал, что авиабилеты на рейс Тюмень – Ханты-Мансийск (Utair) подорожали до 5 600 рублей (без провоза багажа). Ранее в столицу ХМАО можно было слетать за 3 500 рублей.

Авиабилеты на рейсы из Тюмени в ХМАО серьёзно подорожали
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Билеты#Цены на билеты
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