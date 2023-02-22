Указом президента РФ Евгений Заболотный награжден Орденом Дружбы

Отметим, Евгений Борисович Заболотный около 50 лет трудится в родном городе и области. После окончания Тюменского государственного университета работал в вузе, пройдя путь от ассистента кафедры до проректора ТюмГУ, получил ученую степень доктора исторических наук, основал диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, подготовил сотни выпускников, десять кандидатов и четырех докторов наук. Работал ректором Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, затем заместителем губернатора Тюменской области. Сегодня — председатель Тюменской городской Думы.