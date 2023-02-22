nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Указом президента РФ Евгений Заболотный награжден Орденом Дружбы

22 февраля 2023, 11:44
Государственную награду председателю Тюменской городской Думы вручил губернатор Александр Моор в ходе торжественной церемонии. Он обратился к присутствующим и подчеркнул, что жизненный опыт и успех каждого заслуженного тюменца — это часть достижений всей Тюменской области.
— Вашими заслугами гордится регион. Для меня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить от его имени государственные награды и поощрения, — сказал Александр Моор.

В ответном слове Евгений Заболотный поблагодарил за эту высокую награду, отметил слова в послании президента Федеральному Собранию о важности сохранения семейных ценностей в стране и рассказал о большом трудовом пути своей семьи на благо развития региона.

— Я знаю историю своей семьи в семи поколениях. Мой прапрадед жил в Затюменке и занимался рогожным делом, прадед работал в конторе пароходства, дед — на железной дороге, отец и мама — в системе образования. В Тюмени выросли и работают мои дочери, внуки. Я надеюсь, что мы всегда будем тюменцами. И эту награду я принимаю, как высокую оценку работы всех поколений моей семьи, живших и живущих на тюменской земле. Наверное, что-то заметное сделал и я. Большое спасибо за оценку труда. Мы будем с честью хранить эту награду, — сказал Евгений Заболотный.

Отметим, Евгений Борисович Заболотный около 50 лет трудится в родном городе и области. После окончания Тюменского государственного университета работал в вузе, пройдя путь от ассистента кафедры до проректора ТюмГУ, получил ученую степень доктора исторических наук, основал диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, подготовил сотни выпускников, десять кандидатов и четырех докторов наук. Работал ректором Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, затем заместителем губернатора Тюменской области. Сегодня — председатель Тюменской городской Думы.

Орден Дружбы Российской Федерации учрежден в 1994 году и является аналогом советской награды — Ордена Дружбы народов. Он вручается гражданам РФ и иностранцам за заслуги в укреплении мира, развитии научного потенциала и культуры России, успехи в различных отраслях экономики.

В ходе торжественной церемонии государственными и областными наградами отмечены 47 жителей Тюменской области.

#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Сегодня, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Сегодня, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Сегодня, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Сегодня, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Сегодня, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Сегодня, 06:54