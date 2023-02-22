nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Тюменцы спасли женщину, которая потеряла память

22 февраля 2023, 13:31
Фото: 1MI

Жители Тюмени спасли пожилую женщину. Она сидела на остановке

Жители Тюмени 22 февраля спасли пожилую женщину, которая потерялась в городе. Она сидела на остановке на улице Широтная, к ней подошли неравнодушные граждане. В пресс-службе депздрава сообщили «Нашему городу», что она находится на обследовании.

Скорее всего, женщина потеряла память и забыла дорогу домой.

«Вызов поступил в 07:40, бригада скорой помощи прибыла в 07:53. После осмотра пациентку доставили в медучреждение, проводятся необходимые обследования» , - сообщили в пресс-службе регионального депздрава.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поисковики нашли 15-летнюю девочку. Еву Романову искали волонтёры в Тобольске и Красноярске, известно, что она жива.

В Тобольске поисковики четвертый день ищут 15-летнюю девушку
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Жалобы#Водители#Погода в Тюмени
Подпишитесь
Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени
Сегодня, 06:13
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»
Сегодня, 09:23
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
Сегодня, 10:05
Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
Сегодня, 09:01
Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
Сегодня, 07:44
В МЧС прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио
Сегодня, 06:54