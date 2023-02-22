Тюменцы спасли женщину, которая потеряла память

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Скорее всего, женщина потеряла память и забыла дорогу домой.
«Вызов поступил в 07:40, бригада скорой помощи прибыла в 07:53. После осмотра пациентку доставили в медучреждение, проводятся необходимые обследования» , - сообщили в пресс-службе регионального депздрава.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поисковики нашли 15-летнюю девочку. Еву Романову искали волонтёры в Тобольске и Красноярске, известно, что она жива.