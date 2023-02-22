Тюменцы спасли женщину, которая потеряла память

Жители Тюмени спасли пожилую женщину. Она сидела на остановке

Жители Тюмени 22 февраля спасли пожилую женщину, которая потерялась в городе. Она сидела на остановке на улице Широтная, к ней подошли неравнодушные граждане. В пресс-службе депздрава сообщили «Нашему городу», что она находится на обследовании.