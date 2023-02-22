Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
«Всем доброй ночи, кто в какой части города слышал гул? У нас, в Заречном микрорайоне, аж земля под ногами дрожала», — сообщили тюменцы.
Как выяснилось, причиной гула и вибрации стал сброс давления или стравливание лишнего воздуха на ТЭЦ-1. Жители Тюмени, живущие рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже привыкли к такому гулу и даже не обращают на него внимания.
«Все лето звуки такие были, особенно ночью как заорет, ошалеешь, я тут рядом живу, поэтому привык», — отметил Константин Д.
«ТЭЦ 1. Рядом живем, привыкли уже», — сообщила Александра К.
Что касается яркой вспышки в небе, то с ее источником горожане пока не определились. По словам очевидцев, непонятный свет в ночное время озарил небо над микрорайоном Тарманы.
«Настолько яркий зеленый цвет был в комнате, что подумали, ну наконец-то прилетели за нами», — пошутили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе тюменцы уже жаловались на шум от ТЭЦ-2. Тогда громкий звук разбудил горожан в ночное время.