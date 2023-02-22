Тюменцев испугали ночной гул и вспышка света в небе

Как выяснилось, причиной гула и вибрации стал сброс давления или стравливание лишнего воздуха на ТЭЦ-1. Жители Тюмени, живущие рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже привыкли к такому гулу и даже не обращают на него внимания.