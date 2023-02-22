Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Используются специальные сигналы, оповещающие о начале эвакуации — в основном они транслируются по радио, ТВ, громкоговорителям.
«Услышав звуковой сигнал „Внимание всем“, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Сигнал тревоги будет передан по каналам телевидения, входящим в мультиплекс 1, и по радио „Маяк“, „Радио Россия“, „Вести FM“. Дикторы радио и телевидения сообщат о произошедшей ситуации, дадут рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны», — пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области.
Заметим, что в Тюмени в открытом доступе карты расположения бомбоубежищ и укрытий нет. Но в МЧС заверяют, что получить информацию о ближайшем убежище или об укрытии можно, обратившись в местный учебно-консультационный пункт по ГО.
Учебная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен запланирована в Тюменской области 1 марта 2023 года с 10:40 до 11:10 местного времени.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в эфире нескольких тюменских радиостанций прозвучал сигнал воздушной тревоги. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области сообщили, что переданная по радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности — на серверы ряда коммерческих радиостанций была совершена хакерская атака. В настоящее время источники информации проверяются соответствующими органами.