Связисты ускорили работу VK и Telegram

Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год. В январе трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.