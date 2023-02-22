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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Стали известны самые популярные имена у тюменских детей

22 февраля 2023, 11:55
Фото: 1MI

В Тюменской области родились Корней, Паулина, Ассоль

В прошлом году самыми популярными именами для мальчиков стали: Александр, Артем, Матвей, Дмитрий, Максим, Иван, Лев и Марк. По данным управления ЗАГС Тюменской области, девочек чаще всего называли Софией, Евой, Алисой, Полиной, Варварой.
Сюжет
Дети

В прошлом году в Тюменской области родилось 9 180 мальчиков и 8 858 девочек. Среди необычных имён региональный ЗАГС отмечает: Ермака, Радомира, Кузьму, Сильвестра, Генриха, Корнея, Соломона.

По итогам 2022 года в Тюменской области родилась одна тройня мальчиков.

Вчера «Наш город» сообщал, что в 2022 году в Тюмени родилось три ребенка с неизвестным полом. Один из них появился на свет с адреногенитальным синдромом.

Дети с неизвестным полом родились в Тюмени
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#Александр Мязин#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Родители
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