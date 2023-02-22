Стали известны самые популярные имена у тюменских детей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В прошлом году в Тюменской области родилось 9 180 мальчиков и 8 858 девочек. Среди необычных имён региональный ЗАГС отмечает: Ермака, Радомира, Кузьму, Сильвестра, Генриха, Корнея, Соломона.
По итогам 2022 года в Тюменской области родилась одна тройня мальчиков.
Вчера «Наш город» сообщал, что в 2022 году в Тюмени родилось три ребенка с неизвестным полом. Один из них появился на свет с адреногенитальным синдромом.