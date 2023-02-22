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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Снегопады вернули 9-бальные пробки в Тюмень

22 февраля 2023, 12:52
Фото: 1MI

В Тюмени 9-бальные пробки из-за снега и автомобильных аварий

В областной столице 22 февраля отмечаются крупные пробки. По данным 2ГИС, в городе к 17:40 произошло сразу 8 автомобильных аварий. В Тюмени продолжается уборка после недавнего снегопада.
Фото: скрин 2ГИС

Заторы в городе достигли 9 баллов. Последний раз подобные пробки тоже отмечались в Тюмени неделю назад.

По данным электронных сервисов, в городе фактически остановилось движение на центральных улицах. В южной части Объездной дороги регистрируется пробка в 4 километра, в этом районе произошло ДТП. Серьёзные заторы на Ямской, Мельникайте, Щербакова.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени за ночь выпало 6 мм снега. Улицы убирают 550 единиц техники.

В Тюмени за ночь выпало 6 мм снега
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#Александр Мязин
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