Снегопады вернули 9-бальные пробки в Тюмень

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Заторы в городе достигли 9 баллов. Последний раз подобные пробки тоже отмечались в Тюмени неделю назад.
По данным электронных сервисов, в городе фактически остановилось движение на центральных улицах. В южной части Объездной дороги регистрируется пробка в 4 километра, в этом районе произошло ДТП. Серьёзные заторы на Ямской, Мельникайте, Щербакова.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени за ночь выпало 6 мм снега. Улицы убирают 550 единиц техники.