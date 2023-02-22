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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени

22 февраля 2023, 06:13
Фото: 1MI

Причиной сигнала тревоги в Тюмени стал взлом радиостанций

Сигнал воздушной тревоги прозвучал сегодня в эфире нескольких радиостанций Тюмени. Видеоролик с записью оповещения горожане опубликовали в социальных сетях. Как выяснилось, сигнал тревоги был ложным.
«Сигнала о ЧС не было. Радиостанции были взломаны неизвестными», — пояснил «Нашему Городу» начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Сергей Едигарев.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 марта 2023 года на территории региона пройдет проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Время проведения проверки — с 10:40 до 11:10 по местному времени.

 

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