Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что 1 марта 2023 года на территории региона пройдет проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Время проведения проверки — с 10:40 до 11:10 по местному времени.