Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
«Сигнала о ЧС не было. Радиостанции были взломаны неизвестными», — пояснил «Нашему Городу» начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Сергей Едигарев.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 марта 2023 года на территории региона пройдет проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Время проведения проверки — с 10:40 до 11:10 по местному времени.