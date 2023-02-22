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Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

22 февраля 2023, 11:39
Фото: Россети
В предстоящие нерабочие и праздничные дни компания «Россети Тюмень» усилит контроль за электросетевым комплексом Тюменского макрорегиона.

Круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала будет организовано во всех филиалах «Россети Тюмень» в течение четырех дней — с 23 по 26 февраля. Также специалисты приняли дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов и обеспечению пожарной безопасности, усилили пропускной режим. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России — это поможет сотрудникам компании своевременно принять необходимые меры в случае возникновения угрозы ЧС или противоправных действий граждан.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения уже готовы 193 бригады в составе 907 специалистов и 392 единицы спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 77 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 11,5 МВт. Также в течение четырех дней отменены плановые ремонтные работы, связанные с необходимостью обесточивания потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

#Вера Романескул
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