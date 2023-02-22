«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

Круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала будет организовано во всех филиалах «Россети Тюмень» в течение четырех дней — с 23 по 26 февраля. Также специалисты приняли дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов и обеспечению пожарной безопасности, усилили пропускной режим. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России — это поможет сотрудникам компании своевременно принять необходимые меры в случае возникновения угрозы ЧС или противоправных действий граждан.