«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение потребителей в праздники

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала будет организовано во всех филиалах «Россети Тюмень» в течение четырех дней — с 23 по 26 февраля. Также специалисты приняли дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов и обеспечению пожарной безопасности, усилили пропускной режим. Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России — это поможет сотрудникам компании своевременно принять необходимые меры в случае возникновения угрозы ЧС или противоправных действий граждан.
К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения уже готовы 193 бригады в составе 907 специалистов и 392 единицы спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 77 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 11,5 МВт. Также в течение четырех дней отменены плановые ремонтные работы, связанные с необходимостью обесточивания потребителей.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.