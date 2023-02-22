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Published Сегодня, 03:53

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Updated Сегодня, 03:55

Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега

22 февраля 2023, 03:53
Фото: 1MI

Тюменские власти могут оштрафовать на 5 млн из-за незаконного складирования снега

Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд с иском к Службе заказчика по благоустройству Калининского административного округа Тюмени в размере 4,9 миллионов рублей. По словам представителей ведомства именно на такую сумму причинен вред окружающей среде.

В заявлении указано, что Служба заказчика складировала снег на земельном участке, находящемся на улице Воронинские горки. В результате данной хозяйственной деятельности допущено загрязнение почвы, в том числе нефтепродуктами. Общий размер вреда оценен в 4,9 миллиона рублей.

В добровольном порядке Служба заказчика возмещать ущерб отказалась. В связи с чем Росприроднадзор принял решение подать на городские власти исковое заявление в суд, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что МКУ «ЛесПаркХоз» обязали выплатить более 300 тысяч рублей 9-летней школьнице, на которую летом упало аварийное дерево. Ребенок получил ушибы и ссадины.

На тюменскую школьницу упало дерево
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Уборка#Уборка снега#Тюмень#Жалоба#Суд#Наказание#Штраф#Тюменская область
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