Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега

Тюменские власти могут оштрафовать на 5 млн из-за незаконного складирования снега

Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд с иском к Службе заказчика по благоустройству Калининского административного округа Тюмени в размере 4,9 миллионов рублей. По словам представителей ведомства именно на такую сумму причинен вред окружающей среде.

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