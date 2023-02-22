Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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В заявлении указано, что Служба заказчика складировала снег на земельном участке, находящемся на улице Воронинские горки. В результате данной хозяйственной деятельности допущено загрязнение почвы, в том числе нефтепродуктами. Общий размер вреда оценен в 4,9 миллиона рублей.
В добровольном порядке Служба заказчика возмещать ущерб отказалась. В связи с чем Росприроднадзор принял решение подать на городские власти исковое заявление в суд, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что МКУ «ЛесПаркХоз» обязали выплатить более 300 тысяч рублей 9-летней школьнице, на которую летом упало аварийное дерево. Ребенок получил ушибы и ссадины.